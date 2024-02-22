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Ракеты Brimstone и не только. Британия объявила о новом пакете помощи Украине

Четверг 22 февраля 2024 16:18
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Ракеты Brimstone и не только. Британия объявила о новом пакете помощи Украине Архивное фото: министр обороны Великобритании Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Великобритания сегодня, 22 февраля, объявила о новом пакете военной помощи Украине. ВСУ, в частности, получат противотанковое оружие.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Сегодня я могу объявить о новой партии из 200 противотанковых ракет "Бримстоун" как дальнейшее усиление защиты Украины", - говорится в заявлении.

По его словам, эти ракеты ранее имели значительное влияние на поле боя, в одном случае заставив российские войска отказаться и отступить во время попытки переправы через реку.

Также он добавил, что Великобритания будет обучать дополнительное количество украинских войск вместе с другими союзниками, добавив, что вместе они проведут обучение еще 10 000 человек в первой половине 2024 года.

Помощь от Британии

В январе премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о выделении крупнейшего с начала войны пакета помощи Украине.

А недавно министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон сказал, что экономика Российской Федерации в 25 раз слабее экономики Украины и ее союзников. Необходимо сделать эту разницу более ощутимой.

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