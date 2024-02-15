Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Массированная ракетная атака

Российские войска под утро массированно атаковали Украину, применив ракеты разных типов. Силам ПВО удалось сбить 13 из 26 вражеских целей. Столице удалось отбить атаку. Но есть попадания в других регионах. В частности, во Львове прилет по подстанции, в Запорожье по объекту инфраструктуры и есть попадания в Полтавской области. Все подробности атаки - узнайте в нашем материале.

Оборона Авдеевки

В Третьей отдельной штурмовой бригаде сообщили, что их военнослужащие были срочно передислоцированы для усиления украинских бойцов в районе Авдеевки. Ситуация в городе остается угрожающей и нестабильной. Детальнее о 3 ОШБр - читайте в материале РБК-Украина.

Атака на нефтебазу в Курской области

Этой ночью в Курской области была атакована нефтебаза "Полевая". Там слышали взрывы и произошел пожар. Источник в спецслужбах сообщил РБК-Украина, что это операция ГУР МО.

Обстрел Белгорода

Россияне в Белгороде сегодня заявили о"мощном ракетном обстреле". В городе повреждены несколько многоквартирных домов и ТЦ. Местные власти говорят о шести погибших и 17 раненых.

Взрыв на оборонном заводе РФ

В районе оборонного предприятия города Бийск Алтайского края РФ утром 15 февраля произошел взрыв. После чего там заметили большой густой клуб дыма. Но власти убеждают, что это были "технологические процессы". К слову, этот завод производит, в частности, взрывные материалы.

Обстрел Великого Бурлука

В Харьковской области после вчерашнего удара по Великому Бурлуку продолжает расти количество жертв. Из-под завалов деблокировали тело 27-летней женщины - в общей сложности известно уже о пяти погибших.

Украина

Политика

Президент Владимир Зеленский 16 и 17 февраля посетит Францию и Германию. Ожидается, что он подпишет соглашение о "гарантиях безопасности" для Украины с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Также двустороннее соглашение завтра может быть подписано и с немецким канцлером Олафом Шольцом.

17 февраля глава Украинского государства выступит на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях.

Повалий объявили подозрение

СБУ объявила подозрение бывшей нардепке и певице Таисии Повалий. Накануне полномасштабного вторжения она уехала в РФ, где получила российское гражданство и призвала к захвату всей Украины.

Дело Мазепы

Печерский районный суд Киева продлил срок досудебного расследования по уголовному производству в отношении бизнесмена Игоря Мазепы до 9 месяцев.

Курс

Доллар подешевел после четырех дней роста. Официальный курс на 16 февраля установлен Нацбанком на таком уровне: 37,9484 грн. за 1 доллар (-0,2250 грн.).

Погода

Завтра, 16 февраля, украинцев ждут значительные температурные контрасты. Столбики термометра будут колебаться от -7 до +12 градусов в зависимости от региона.

Мир

НАТО

Сегодня в Брюсселе состоялось заседание Совета Украина-НАТО. Накануне заседания генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс видит, что блокирование помощи Украине от США уже влияет на поле боя.

По итогам заседания Столтенберг анонсировал создание совместного тренировочного центра НАТО и Украины в польском Быдгоще, а также передачу миллиона дронов украинской армии.

ЕС

Financial Times пишет, что послы 27 стран ЕС согласовали юридические тексты, необходимые для запуска пакета для Украины в 50 млрд евро. Текст документа должен быть одобрен Европейским парламентом, а средства начнут поступать в начале следующего месяца.

Венгрия

Венгрия заблокировала утверждение 13-го пакета санкций ЕС против России. На этот раз Будапешт не согласился из-за наличия в списке китайских компаний.

Германия

Генинспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер пообещал Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому краткосрочную военную помощь более чем на 100 миллионов евро во время встречи на прошлой неделе. Что войдет в пакет узнайте здесь.

Австралия

Австралия выделила более 32 миллионов долларов Международному фонду для Украины в поддержку обороны, сообщили на сайте правительства страны.

Испания

Испания передает Украине бронемашины M113 и другое оборудование. Глава Минобороны Маргарита Роблес отметила, что партию бронетехники передадут Украине очень быстро.

Беларусь

Беларусь в Лельчицком районе Гомельской области ввела режим контртеррористической операции. Этот регион граничит с Украиной.

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