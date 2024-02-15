Обстрел Великого Бурлука под Купянском: число жертв продолжает расти

Количество жертв из-за обстрела села Великий Бурлук Купянского района Харьковской области 14 февраля продолжает расти. Сейчас уже известно о 5 погибших и 5 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Тело 27-летней женщины также деблокировали из-под завалов. В настоящее время в целом известно о 10 раненых и пострадавших гражданских людях в результате вчерашнего обстрела жилых домов в поселке Большой Бурлук", - рассказал он.

Что известно о жертвах и раненых

пять погибших гражданских людей - это трое женщин в возрасте 74, 54 и 27 лет и двое мужчин - 41 и 53 года соответственно;

- это трое женщин в возрасте 74, 54 и 27 лет и двое мужчин - 41 и 53 года соответственно; среди пострадавших трое мужчин - 60, 60, 55 лет и две женщины – 65 и 49 лет. Всем травмированным была оказана медицинская помощь.

"Информация обновляется. Поисково-спасательная операция продолжается. Все факты совершения россиянами этого преступления документируются", - добавил глава ОВА.

Обстрелы Великого Бурлука

14 февраля Российские оккупанты ракетами ударили по Великому Бурлуку в Харьковской области. Первоначально сообщалось, что пострадали семь человек. Позже уточнялось, что пострадали пять человек, один погиб. Одну женщину удалось спасти из-под завалов. Уже 15 февраля сообщалось уже о трех погибших и пяти раненых.

Напомним, российские войска ударили ракетой С-300 по селу Великий Бурлук Купянского района Харьковской области и 10 октября 2023 года. Трое людей получили ранения. Также пострадал и сотрудник полиции. Он оказался в числе раненых.