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Генинспектор бундесвера пообещал Сырскому помощь Украине на 100 млн евро: что в нее войдет

Четверг 15 февраля 2024 14:30
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Генинспектор бундесвера пообещал Сырскому помощь Украине на 100 млн евро: что в нее войдет Фото: генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер пообещал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому краткосрочную поддержку Украины в размере более 100 миллионов евро.

Об этом рассказал министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Германии.

По его словам, Бройер посетил Украину на прошлой неделе и встретился с Сырским.

Борис Писториус назвал связь с Сырским очень важным контактом.

"В целом, мы очень близки к тому, что происходит в Украине и что нужно Украине", - заявил он.

Писториус подчеркнул, что Бройер смог пообещать своему украинскому коллеге краткосрочную поддержку в размере более 100 миллионов евро.

В число помощи войдет:

  • Противоминные машины с защитой от засад (MRV);
  • Бомбы для вооружения малых беспилотников;
  • 77 грузовых автомобилей MULTI 1A1;
  • Медицинские принадлежности;
  • Комплекты запасных частей для различных систем вооружения.

Помощь Украине от Германии

Германия является одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян.

31 января Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры.

Помимо этого министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заверил Украину в дальнейшей помощи и сотрудничестве в области здравоохранения.

Помимо этого канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов.

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