Призывала захватить Украину. СБУ объявила подозрение Таисии Повалий
СБУ сообщила о заочном подозрении певице и бывшему нардепу от "Партии регионов" Таисии Повалий. Певица призвала захватить всю Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на певицу и бывшую народную депутатку Таисию Повалий, которая оправдывает агрессивную войну России против Украины", - говорится в сообщении.
Накануне полномасштабного вторжения РФ она выехала в страну-агрессор, где получила российское гражданство и публично поддержала Кремль.
"Во время интервью московскому интернет-изданию коллаборантка восхваляла Путина и призвала к захвату всей территории Украины. Также она пыталась дискредитировать украинских защитников, участвовавших в боях за Киев", - добавили в СБУ.
Выступление в Луганске
В сентябре 2023 года Повалий выступила на концерте во временно оккупированном Луганске. Ее пригласил главарь луганских боевиков Леонид Пасечник.
"Тогда прямо со сцены она высказалась в поддержку российских захватчиков и героизировала их участие в войне против Украины", - уточнили в ведомстве.
Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности Повалий в пользу страны-агрессора.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Таисии Повалий о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне);
- ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).
Поскольку она находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности за совершенные преступления.
Санкции против Повалий
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел 19 октября 2022 санкции против более 2500 человек. В список попали политические деятели РФ и Белоруссии, военные этих двух стран, а также иностранные наемники, военные Сирии, общественные люди, актеры, писатели, музыканты. В список попали Ани Лорак, Таисия Повалий, Регина Тодоренко, Анна Седокова и Снежана Егорова и другие.
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