ua en ru
Чт, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Суд продлил срок досудебного расследования против бизнесмена Мазепы

Четверг 15 февраля 2024 12:37
UA EN RU
Суд продлил срок досудебного расследования против бизнесмена Мазепы Фото: Игорь Мазепа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Печерский районный суд Киева продлил срок досудебного расследования по уголовному производству в отношении Игоря Мазепы до 9 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу юридической фирмы EQUITY Law Firm.

Как утверждает источник РБК-Украина, вышеупомянутая информация о продлении срока досудебного расследования против Мазепы соответствует действительности.

Печерский суд Киева частично удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований (ГБР) и продлил срок досудебного расследования до 28 августа 2024 года.

Дело Мазепы

18 января источники РБК-Украина сообщили о том, что на украинско-польской границе задержали известного украинского бизнесмена Игоря Мазепу. Позже в компании Concorde Capital уточнили, что бизнесмен хотел выехать из страны для того, чтобы попасть на Всемирный экономический форум в Давосе.

19 января Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения. Его решили поместить под арест. Согласно решению суда, Мазепу поместят в следственный изолятор до 27 февраля.

Мазепа подозревается в организации схемы незаконного завладения землей Киевской ГЭС. Также в схеме якобы участвовали сотрудники Госгеокадастра. Одного из сотрудников Госгеокадастра арестовали еще в прошлом месяце, то есть в декабре 2023 года.

Также 19 января арестовали еще двух фигурантов дела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорь Мазепа
NEWS
Ночная атака на Украину. В Воздушных силах отчитались о работе ПВО
Ночная атака на Украину. В Воздушных силах отчитались о работе ПВО
DAILY
"Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город