НБУ резко снизил официальный курс доллара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 16 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,9484 гривен за 1 доллар (-0,2250 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 40,7718 гривен за 1 евро (-0,0966 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 25 копеек до 37,88-38,91 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 10 копеек до 38,30 грн/доллар.

Прогноз курса

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение ближайших 12 месяцев.

По информации НБУ, население Украины в январе 2024 года ухудшило ожидания по курсу до 40,13 грн/доллар по сравнению с декабрем (39,75 грн/доллар).

Кроме того, банкиры в январе ожидали курс на уровне 41,31 грн/доллар, а финансовые аналитики - 40,29 грн/доллар.

Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.