ua en ru
Чт, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Белгороде взрывы, в сети пишут о якобы "прилете" в ТЦ (фото, видео)

Белгород, Четверг 15 февраля 2024 12:13
UA EN RU
В Белгороде взрывы, в сети пишут о якобы "прилете" в ТЦ (фото, видео) Фото: в Белгороде сообщают о якобы "прилете" в ТЦ (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В российском Белгороде сегодня, 15 февраля, раздались взрывы. Россияне заявили о якобы "прилете" в торговый центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и российские Telegram-каналы.

Россияне заявляют, что взрывы в Белгороде прогремели после 12:00 (по киевскому времени). РосСМИ утверждают, что якобы город обстреляли, и традиционно обвинили Украину.

В сети пишут, что был прилет в один из торговых центров. Также российские Telegram-каналы утверждают, что якобы есть по меньшей мере пятеро погибших и 19 пострадавших.

Добавим, что украинская сторона не комментировала ситуацию.

Ситуация в Белгороде

Напомним, в конце декабря 2023 россияне жаловались на обстрелы Белгорода и области. Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны 30 декабря нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде.

Как заявляли россияне, в начале января так называемые "обстрелы" продолжились, россияне в сети писали о "прилетах" и работе ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Взрывы Белгород
NEWS
Ночная атака на Украину. В Воздушных силах отчитались о работе ПВО
Ночная атака на Украину. В Воздушных силах отчитались о работе ПВО
DAILY
"Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город