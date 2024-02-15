Третья штурмовая бригада срочно переброшена в Авдеевку

Третья отдельная штурмовая бригада была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение бригады в Telegram .

"Отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на нашем отрезке составляют ориентировочно 7 бригад", - говорится в сообщении.

В то же время ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая, заявили в бригаде.

"Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", - сказал командир 3-й ОШБр Андрей Белецкий.

За период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение. "В то же время объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства", - говорится в сообщении.

Ситуация в Авдеевке

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. В ходе штурмов она теряет значительное число техники и личного состава. По данным Белого дома, на середину декабря Россия потеряла более 13 тысяч человек у Авдеевки.

По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением для России на фронте.

Военный эксперт Владислав Селезнев отмечал, что в районе Авдеевки сосредоточено около 40 тысяч россиян. Причем несколько месяцев назад называли примерно такую же цифру. А это значит, что несмотря на невероятные потери, подкрепление РФ поступает.

По данным Института изучения войны, российская армия захватила около 15% территории Авдеевки и в городе идут уличные бои.

Как заявил главнокомандующий ВСУ Александрй Сырский, для обороны Авдеевки будут привлечены резервы.

Подробнее о ситуации в городе читайте в материале РБК-Украина "Враг бросил на Авдеевку все". Как могут развиваться бои за город и есть ли угроза окружения".