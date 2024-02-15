ua en ru
Чт, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Группа стран НАТО планирует передать Украине миллион дронов, - Столтенберг

Брюссель, Четверг 15 февраля 2024 17:14
UA EN RU
Группа стран НАТО планирует передать Украине миллион дронов, - Столтенберг Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Группа стран Североатлантического альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Он напомнил, что сегодня, 15 февраля, прошло очередное заседание Совета Украина-НАТО. В частности, министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал союзников о ситуации на фронте, а страны НАТО подчеркнули важность дальнейшей поддержки.

Также Столтенберг отметил, что за последние несколько дней союзники, в том числе Канада, Финляндия и Норвегия анонсировали новые пакеты военной помощи Украине, в которые входит оборудование и запасные части для F-16, а также средства противовоздушной обороны.

"Группа союзников объединяется с целью поставки миллиона беспилотников для Украины. 20 союзников по НАТО также договорились о создании коалиции по разминированию. Все это поможет спасти жизни украинцев", - добавил генсек.

Коалиция дронов

Напомним, ранее в рамках НАТО создали коалицию дронов для помощи украинским защитникам, к которой присоединилось более 20 стран

Сегодня, 15 февраля, министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что его страна вместе с Латвией возглавят такую коалицию.

Также Шаппс анонсировал передачу нашей стране тысяч дронов в рамках британского пакета стоимостью 200 млн фунтов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Йенс Столтенберг Помощь Украине Военная помощь Дрони
NEWS
В Польше создадут общий тренировочный центр НАТО и Украины
В Польше создадут общий тренировочный центр НАТО и Украины
DAILY
"Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город