В Курской области атакована нефтебаза, это операция ГУР, - источники

В Курской области России в ночь на 15 февраля была атакована нефтебаза. Это операция Главного управления разведки Минобороны.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

Как отмечает источник, сегодняшние взрывы и пожар в Курской области - это операция ГУР. Цель успешно поражена.

Речь идет о нефтебазе "Полевая" в Курской области России.

Как сообщали сами россияне, после взрыва на нефтебазе произошел мощный пожар. В сети публиковали кадры с места инцидента.

Предыстория

Напомним, после полуночи 15 февраля россияне в сети начали сообщать о масштабном пожаре под Курском. Утверждалось, что горит резервуар нефтебазы. При этом в сети отмечалось, что перед пожаром слышали взрывы.

Губернатор Курской области заявил, что нефтебазу атаковали дроны, поэтому вспыхнул пожар. Но традиционно российский чиновник заверил, что пострадавших нет.

Другие атаки на НПЗ России

Добавим, что атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Также источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего был мощный пожар.

Кроме того, дроны СБУ метко отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам.

А на прошлой неделе в Краснодарских странах были атакованы сразу два нефтеперерабатывающих завода - Ильский и Афипский.