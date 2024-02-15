Блокирование помощи Украине от США уже оказывает влияние на поле боя, - Столтенберг

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Vif.

"Мы уже видим последствия того, что Соединенные Штаты не смогли принять решение", - сказал он, отвечая на вопрос о нехватке боеприпасов для украинских войск, по прибытии в штаб-квартиру Альянса в Брюсселе.

Что предшествовало

13 февраля Сенат Соединенных Штатов поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. В частности, для Украины в документе предусмотрено более 60 млрд долларов.

США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи Украине из-за разногласий между республиканцами и демократами. Таким образом, выделение новых пакетов американской военной помощи приостановлено.

Для того, чтобы законопроект, который поддержал Сенат, вступил в силу, его должна одобрить Палата представителей и подписать президент США Джо Байден.

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