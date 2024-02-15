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Испания анонсировала скорую передачу Украине бронемашин M113 и другого оборудования

Четверг 15 февраля 2024 13:33
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Испания анонсировала скорую передачу Украине бронемашин M113 и другого оборудования Фото: министр обороны Испании Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Испании анонсировало скорую передачу Украине партии бронированных гусеничных машин M113 и другого оборудования.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Испании.

Министр заявила о скором отправлении новой партии бронированных гусеничных машин M113, две из которых были переоборудованы в машины скорой помощи. После чего последует отправка нескольких пожарных, снегоуборочных машин и машин для перевозки личного состава, а также другого оборудования, включая два легких судна, электрогенератор и установку для очистки воды.

Роблес также сообщила о поставке различных видов оружия для противовоздушной обороны, операций "воздух-воздух" и военно-морских операций.

Она также подчеркнула, что подготовка украинских войск в Испании продолжается очень хорошими темпами, оценив качество обучения, которое включает использование систем Patriot, NASAMS и Hawk, а также планирование и проведение подводного разминирования.

Поддержка со стороны Испании

Глава МИД Хосе Мануэль Альбарес выражал твердую приверженность Испании защите мира, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также президент Владимир Зеленский называл премьер-министра Испании Педро Санчеса великим молодцем, потому что он очень помогал и помогает Украине.

В январе стало известно, что Испания адаптировала бронированные медицинские машины скорой помощи и решила передать их Украине в качестве помощи.

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