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В Беларуси возле границы с Украиной ввели режим контртеррористической операции

Гомель, Четверг 15 февраля 2024 13:01
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В Беларуси возле границы с Украиной ввели режим контртеррористической операции Фото: в части Беларуси ввели режим контртеррористической операции (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В Беларуси был введен режим контртеррористической операции в части Гомельской области. Регион граничит с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белту.

Белорусские СМИ со ссылкой на управление КГБ заявили, что в Лельчицком районе Гомельской области был введен режим контртеррористической операции. Район находится возле границы с Украиной и ним граничит с Житомирской и Ровенской областями.

"Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур", - пишет Белта.

Добавим, что ни белорусские СМИ, ни КГБ не сообщают о причинах введения режима контртеррористической операции.

В Беларуси возле границы с Украиной ввели режим контртеррористической операции

скриншот google.com/maps

Как Беларусь помогает России в войне

Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины, в частности, размещает на своей территории российскую технику и войска. По данным ВСУ, россияне сосредоточивают на северной границе с Украиной тысячи военных.

Также Беларусь организовала так называемые "учения" с Россией, которые продолжаются с 29 апреля 2022 года. Поэтому украинские военные продолжают усиливать охрану на границе.

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