Взрыв в посольстве Украины в Испании и Кубраков подает в отставку: новости за 30 ноября

Война России против Украины: последние новости

В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, пострадавший

В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв 30 ноября. Один сотрудник получил ранение.

По данным издания в полиции, взрывчатка была заложена в один из конвертов, посланных в посольство. Один сотрудник получил незначительные травмы и был направлен в больницу.

Сообщается, что активировала антитеррористический протокол. по обезвреживанию взрывчатки

Национальная судебная коллегия Испании приняла решение рассматривать инцидент в посольстве Украины в Мадриде, в результате которого пострадал сотрудник дипломатического ведомства как предполагаемый террористический акт.

Кубраков подал заявление на увольнение. Его ждет новая должность

В среду, 30 ноября, нынешний министр инфраструктуры Александр Кубраков подал заявление об уходе.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об освобождении от должности Министра инфраструктуры Украины", - написал представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Министр инфраструктуры Украины заверил, что его заявление об увольнении ничего не меняет и продолжает работать в Кабмине.

"Это ничего не значит, работаем, как работали. Все нормально", – заявил министр.

Нынешний министр инфраструктуры Александр Кубраков может получить новую должность в Кабмине. Верховная Рада завтра намерена рассмотреть этот вопрос. Кубракова могут перевести в должность вице-премьер-министра.

Глава Еврокомиссии предложила направить российские активы на возобновление Украины

Европейская комиссия представила план конфискации российских активов, замороженных в ЕС. Средства пойдут в Украину, чтобы компенсировать ущерб от вторжения.

"Мы заблокировали 300 млрд евро резервов центрального банка России и заморозили 19 млрд евро денег российских олигархов", - заявила президент исполнительной власти Европейского Союза Урсула фон дер Ляен.

Она сказала, что в краткосрочной перспективе ЕС и его партнеры могут управлять денежными средствами и инвестировать их. Изъятые средства пойдут в Украину, чтобы наконец компенсировать ущерб, нанесенный стране.

"Мы будем работать над международным соглашением с нашими партнерами, чтобы сделать это возможным. И вместе мы сможем найти законные способы добиться этого", - добавила глава Еврокомиссии.

В ЕС оценили возможные потери Украины в войне среди гражданских и военных

В результате полномасштабного российского вторжения в Украине могли погибнуть 20 000 гражданских. Потери же среди украинских военных могут оцениваться в 100 тысяч военных.

ОБНОВЛЕНО 12:43. С официальной страницы Twitter главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен удалили фрагмент, где она называет цифру украинских потерь.

Стоит отметить, что президент ЕК не назвала конкретные источники, откуда она взяла такие цифры, а о "неназванных источниках".

"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и невыразимое страдание. Мы все помним ужасы в Буче. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 000 мирных жителей и более 100 000 украинских военных", - сказала Урсула.

Силы ПВО сбивают 80% враждебных целей, - Залужный

Воздушные силы Украины уничтожают около 80% враждебных целей. С начала полномасштабной войны силы ПВО сбили более 240 тысяч воздушных целей.

"За 9 месяцев широкомасштабной войны радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено более 240 тысяч воздушных целей противника. Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами. Это сотни тысяч спасенных жизней, это сохраненная инфраструктура. И это показатель высокого мастерства наших воинов", - написал главно ВСУ Валерий Залужный.

РФ хочет контролировать не только Украину. НАТО заявляет об угрозе Грузии, Молдове и Боснии

НАТО пообещала помочь соседям России выжить и остаться независимыми государствами, заявив, что исход войны в Украине имеет экзистенциальное значение для Молдовы и Грузии.

"Они по-разному страдают российским влиянием на Украину, но лучше поддержать их сейчас, а не видеть события, которые идут абсолютно в неправильном направлении, как мы видели во время вторжения в Украину в начале этого года", - пояснил генсек Североатлантического альянса Йенс. Столтенберг.

После второго дня переговоров между министрами иностранных дел НАТО НАТО представитель Эстонии Урмас Рейнсалу также заявил, что все союзники по НАТО осознают, что РФ также хочет взять под свой контроль Западные Балканы. Поэтому Североатлантический союз должен практичным и эффективным способом поддержать и помочь этим странам выжить. Министры обсуждали Боснию, а также Молдову и Грузию, частично оккупированные российскими военными.

"Центром тяготения для этих наций, для Молдовы, для Грузии, конечно, результат этой войны в Украине. Это имеет экзистенциальное значение для их территориальной целостности, их права в будущем выбирать свой путь жизни", - добавил Рейнсалу.

Как можно быстрее и эффективнее. США сосредоточены на предоставлении Украине ПВО, - Блинкен

Соединенные Штаты Америки, как отметил госсекретарь Энтони Блинкен, сосредоточены на том, чтобы предоставить Украине как можно быстрее и эффективнее системы ПВО.

По словам Блинкена, США работают над тем, чтобы Украина получила как можно быстрее системы ПВО, а ВСУ прошли соответствующую подготовку для их использования.

"У нас очень продуманный процесс, начатый министром обороны Ллойдом Остином во время встречи в формате "Рамштайн", которая регулярно проходит для того, чтобы убедиться, что украинцы получают то, что им нужно, и тогда, когда им это нужно", - добавил он.

Зеленский считает, что Путин не будет использовать ядерное оружие в Украине

Президент РФ Владимир Путин не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что риск применения Путиным ядерного оружия не является его величайшим страхом и что это не должно быть величайшим страхом западных стран.

"Я не думаю, что он будет использовать ядерное оружие. Это мое мнение", - заявил Зеленский.

В Киеве начнут выключать свет во всех домах: что известно

В Киеве начнут действовать "ручные отключения", чтобы выключать свет в домах, которые находятся на линиях критической инфраструктуры.

На сегодняшний день Киев все еще в режиме экстренных отключений. Стабилизационные графики бездействуют, но на них ориентируются и к ним приближаются.

"Время, которое киевляне проводят без света, сокращается. В понедельник киевляне в среднем отключались на 9 часов, а вчера - менее чем на 7 часов в сутки. Сегодня те же ограничения были меньше - 545 МВт. В течение дня отключалось 953 тысячи клиентов, на 5 тысяч меньше, чем вчера.", – сказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Прогноз погоды на сегодня.

В четверг, 1 декабря, в Украине осадков не ожидается. Кое -где местами возможны порывы ветра и гололедица на дорогах.

В первый день зимы облачно с прояснениями, однако без осадков. В западных и северных областях на дорогах местами возможна гололедица.

В большинстве районов северной части температура ночью 6-11° мороза, в Киевской, Винницкой и Житомирской областях местами 14-16°, днем 0-5° мороза. На остальной территории ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Крыму ожидается 7-12 тепла.

Ветер восточный, 5-10 м/с, на востоке Украины местами возможны порывы 15-20 м/с.