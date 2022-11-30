ua ru
Ср, 30 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кубраков подал заявление на увольнение. Его ждет новая должность

Новина українською →
Киев, Среда 30 ноября 2022 18:06
Кубраков подал заявление на увольнение. Его ждет новая должность Фото: министр инфраструктуры Александр Кубраков
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 30 ноября, нынешний министр инфраструктуры Александр Кубраков подал заявление об увольнении.

Об этом заявил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об освобождении от должности Министра инфраструктуры Украины", - написал он.

Как писало РБК-Украина, нынешний министр инфраструктуры Александр Кубраков может получить новую должность в Кабмине. Верховная рада завтра собирается рассмотреть этот вопрос. Кубракова могут перевести на пост вице-премьер-министра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Кубраков
NEWS
Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить
Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить
DAILY
Откуда у Путина деньги на войну и когда санкции Запада остановят Россию
Ростислав Шаправскийглавный редактор Откуда у Путина деньги на войну и когда санкции Запада остановят Россию