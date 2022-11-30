Премьер Финляндии: нужно увеличить помощь Украине, чтобы обеспечить ей победу
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о необходимости увеличить помощь Украине, чтобы обеспечить ей победу в войне против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
"Нам нужна жесткая сила, когда дело касается Украины", - сказала Марин журналистам во время первого в истории визита финского премьер-министра в Новую Зеландию и Австралию.
Она подчеркнула, что Украина нуждается в военной, финансоой и гуманитарной поддержке. А также союзники должы убедиться, что все убегающие из Украины беженцы будут приняты в Европе.
По словам премьера, для Финляндии война имеет очень конкретное значение из-за 1300-километровой границы с Россией. Марин отметила, что ее страна уже передала Украине десять партий оружия.
"Мы должны быть уверены, что они победят", - подытожила премьер.
Кроме того, лидер Финляндии призвала западные страны обеспечить "более жесткие санкции против России", поскольку война коснулась всех, в том числе людей во всем мире, страдающих от роста цен на энергоносители.
Напомним, ранее Финляндия предложила Украине помочь ее войскам приобрести необходимую подготовку для борьбы с российской агрессией в зимний период.
Также глава МИД Финляндии Пекки Хаависто заявил, что его страна будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.