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Похищали людей для пыток. СБУ задержала двух коллаборантов под Херсоном (фото)

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Херсон, Среда 30 ноября 2022 14:58
Похищали людей для пыток. СБУ задержала двух коллаборантов под Херсоном (фото) Фото: СБУ задержала двух коллаборантов под Херсоном (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

СБУ задержала коллаборнатов, которые во время оккупации Херсона заняли "должности" в так называемом МВД и похищали людей в пыточные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В спецслужбе рассказали, что во время захвата города предатели добровольно вступили в созданный оккупантами "ГУ МВД Херсонской области".

Одного из коллаборантов назначили "следователем" и поставили перед ним задачу подавить движение партизанов на оккупированной части региона. Второй предатель был назначен "патрульным полиции" в составе оккупационного органа.

"Находясь на этой должности, он принимал непосредственное участие в преследовании и незаконных задержаниях украинских граждан", - отметили в СБУ.

К пострадавшим применялось психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

В силовом ведомстве отметили, что после освобождения Херсона коллаборанты пытались скрываться на территории города. Однако им это не удалось.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Также фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила предательницу, помогавшую врагу во время оккупации Херсонской области. После бегства россиян коллаборантка также пыталась поспешно покинуть Украину.

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