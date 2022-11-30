Похищали людей для пыток. СБУ задержала двух коллаборантов под Херсоном (фото)

СБУ задержала коллаборнатов, которые во время оккупации Херсона заняли "должности" в так называемом МВД и похищали людей в пыточные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

В спецслужбе рассказали, что во время захвата города предатели добровольно вступили в созданный оккупантами "ГУ МВД Херсонской области".

Одного из коллаборантов назначили "следователем" и поставили перед ним задачу подавить движение партизанов на оккупированной части региона. Второй предатель был назначен "патрульным полиции" в составе оккупационного органа.

"Находясь на этой должности, он принимал непосредственное участие в преследовании и незаконных задержаниях украинских граждан", - отметили в СБУ.

К пострадавшим применялось психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

В силовом ведомстве отметили, что после освобождения Херсона коллаборанты пытались скрываться на территории города. Однако им это не удалось.