РФ хочет контролировать не только Украину. НАТО заявляет об угрозе для Грузии, Молдовы и Боснии

НАТО пообещала помочь соседям России выжить и остаться независимыми государствами, заявив, что исход войны в Украине имеет экзистенциальное значение для Молдовы и Грузии.

"Они по-разному страдают российским влиянием на Украину, но лучше поддержать их сейчас, а не видеть события, которые идут абсолютно в неправильном направлении, как мы видели во время вторжения в Украину в начале этого года", - пояснил генсек.

После второго дня переговоров между министрами иностранных дел НАТО НАТО представитель Эстонии Урмас Рейнсалу также заявил, что все союзники по НАТО осознают, что РФ также хочет взять под свой контроль Западные Балканы. Поэтому Североатлантический союз имеет практический и эффективный способ поддержать и помочь этим странам выжить. Министры обсуждали Боснию, а также Молдову и Грузию, частично оккупированные российскими военными.

"Центром тяготения для этих наций, для Молдовы, для Грузии, конечно, результат этой войны в Украине. Это имеет экзистенциальное значение для их территориальной целостности, их права в будущем выбирать свой путь жизни", - добавил Рейнсалу.

Европейские лидеры опасаются, что страны на южной и восточной окраинах континента потеряют терпение в ожидании членства в ЕС и НАТО, что может сделать их открытыми для нестабильности, а также попыток России и Китая получить влияние.

Министр иностранных дел Боснии Бисера Туркович, которую пригласили присоединиться к заседанию НАТО, сказала, что она озабочена намерениями России относительно ее страны. Она предупредила, что в их правительстве есть российские доверенные лица и раскол в их стране глубок.