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Кубраков впервые высказался о своей отставке

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Киев, Среда 30 ноября 2022 20:15
Кубраков впервые высказался о своей отставке Фото: Александр Кубраков, глава Мининфраструктуры Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр инфраструктуры Украины заверил, что его заявление об увольнении ничего не меняет и он продолжает работать в Кабмине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Мининфраструктуры в эфире телемарафона.

"Это ничего не означает, работаем, как работали. Все нормально", - заявил министр.

Он также подтвердил, что продолжает быть членом украинского правительства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Александр Кубраков может получить новую должность в Кабмине. Верховная рада завтра, 1 декабря, собирается рассмотреть этот вопрос.

Также мы писали, что сегодня, 30 ноября, Кубраков подал заявление об увольнении.

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