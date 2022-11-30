Кубраков впервые высказался о своей отставке

Министр инфраструктуры Украины заверил, что его заявление об увольнении ничего не меняет и он продолжает работать в Кабмине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Мининфраструктуры в эфире телемарафона.

"Это ничего не означает, работаем, как работали. Все нормально", - заявил министр. Он также подтвердил, что продолжает быть членом украинского правительства.