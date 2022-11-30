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Под Мелитополем уничтожены две казармы оккупантов, - Федоров

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Среда 30 ноября 2022 21:08
Под Мелитополем уничтожены две казармы оккупантов, - Федоров Фото: Иван Федоров, мэр Мелитополя (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В среду, 30 ноября, ночью возле Мелитополя (Запорожская область) в двух населенных пунктах были уничтожены казармы российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

По его словам, сегодня ночью в поселке Мирное, который находится в 10 километрах от Мелитополя, был разрушен клуб, в котором находилась казарма россиян.

При этом во временно оккупированном селе Ясное была уничтожена школа, где также находилась вражеская казарма.

"В целом мы видим тенденцию, что по запорожской линии фронта не дают спокойно расположиться рашистам", - отметил Федоров.

Напомним, ранее Федоров заявлял, что российские войска решили передислоцировать больницу из временно оккупированных Полог (Запорожская область) в Мариуполь (Донецкая область).

Также мы писали, что, по словам Федорова, россияне готовят полномасштабную мобилизацию мужчин в армию России на оккупированной территории Запорожской области.

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