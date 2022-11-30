В ЕС оценили возможные потери Украины в войне среди гражданских и военных

В результате полномасштабного российского вторжения в Украине могли погибнуть 20 000 гражданских. Потери же среди украинских военных могут оцениваться в 100 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен во время видеообращения.

Стоит отметить, что президент ЕК не назвала конкретные источники, откуда она взяла такие цифры, речь идет о "неназванных источниках".

"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и невыразимое страдание. Мы все помним ужасы в Буче. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 000 мирных жителей и более 100 000 украинских военных", - сказала Урсула.

Можно предполагать, что под потерями украинских военных она имела в виду и погибших, и раненых.

Впрочем, в этом плане нужно учитывать комментарии Генштаба ВСУ или Минобороны. Поэтому следует подождать официальных комментариев украинского военного руководства.

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/vaI7dqda74 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022

Напомним, что в августе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала полномасштабной войны России погибли почти 9 тысяч украинских военнослужащих.

При этом совсем недавно глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что с начала полномасштабной войны погибла 101 украинская женщина-военнослужащая.

Добавим, по данным главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, генерала Марк Милли, Россия и Украина потеряли убитыми и ранеными примерно по 100 тысяч военных. На что секретарь СНБО Алексей Данилов ответил - эти данные не соответствуют действительности.

Впрочем, после него украинские и российские потери прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что потери Украины в войне с РФ в 10 раз меньше российских.

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