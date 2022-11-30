ua ru
Ср, 30 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ЕС оценили возможные потери Украины в войне среди гражданских и военных

Новина українською →
Брюссель, Среда 30 ноября 2022 10:33
В ЕС оценили возможные потери Украины в войне среди гражданских и военных Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В результате полномасштабного российского вторжения в Украине могли погибнуть 20 000 гражданских. Потери же среди украинских военных могут оцениваться в 100 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен во время видеообращения.

Стоит отметить, что президент ЕК не назвала конкретные источники, откуда она взяла такие цифры, речь идет о "неназванных источниках".

"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и невыразимое страдание. Мы все помним ужасы в Буче. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 000 мирных жителей и более 100 000 украинских военных", - сказала Урсула.

Можно предполагать, что под потерями украинских военных она имела в виду и погибших, и раненых.

Впрочем, в этом плане нужно учитывать комментарии Генштаба ВСУ или Минобороны. Поэтому следует подождать официальных комментариев украинского военного руководства.

Напомним, что в августе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала полномасштабной войны России погибли почти 9 тысяч украинских военнослужащих.

При этом совсем недавно глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что с начала полномасштабной войны погибла 101 украинская женщина-военнослужащая.

Добавим, по данным главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, генерала Марк Милли, Россия и Украина потеряли убитыми и ранеными примерно по 100 тысяч военных. На что секретарь СНБО Алексей Данилов ответил - эти данные не соответствуют действительности.

Впрочем, после него украинские и российские потери прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что потери Украины в войне с РФ в 10 раз меньше российских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Война России против Украины Урсула фон дер Ляйен
NEWS
До восьми часов без света. Какая ситуация со светом в областях Украины
До восьми часов без света. Какая ситуация со светом в областях Украины
DAILY
Откуда у Путина деньги на войну и когда санкции Запада остановят Россию
Ростислав Шаправскийглавный редактор Откуда у Путина деньги на войну и когда санкции Запада остановят Россию