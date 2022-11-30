Германия хочет подготовить 5 тысяч украинских военных к лету

Германия хочет провести обучение для 5 тысяч украинских военных к лету 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отметила, что Германия понимает важность поставок оружия Украине и сотрудничает с другими для поддержки украинского правительства.

Напомним, 12 октября послы стран ЕС одобрили создание военной обучающей миссии для подготовки украинских бойцов.

Позже миссия была одобрена главами МИД стран-членов ЕС. Также там были согласованы параметры тренировочной миссии для украинских военных.

Кроме того, в Чехии согласовали обучение украинских военных. Там планируется до конца 2023 года организовать пять месячных курсов, которые пройдут до 800 военнослужащих.

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