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Германия хочет подготовить 5 тысяч украинских военных к лету

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Среда 30 ноября 2022 16:32
Германия хочет подготовить 5 тысяч украинских военных к лету Фото: Германия хочет подготовить 5 тысяч украинских военных к лету (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия хочет провести обучение для 5 тысяч украинских военных к лету 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отметила, что Германия понимает важность поставок оружия Украине и сотрудничает с другими для поддержки украинского правительства.

Напомним, 12 октября послы стран ЕС одобрили создание военной обучающей миссии для подготовки украинских бойцов.

Позже миссия была одобрена главами МИД стран-членов ЕС. Также там были согласованы параметры тренировочной миссии для украинских военных.

Кроме того, в Чехии согласовали обучение украинских военных. Там планируется до конца 2023 года организовать пять месячных курсов, которые пройдут до 800 военнослужащих.

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