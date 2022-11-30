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Минус 500 оккупантов, ПВО и танки: Генштаб назвал новые потери России

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Среда 30 ноября 2022 09:11
Минус 500 оккупантов, ПВО и танки: Генштаб назвал новые потери России Фото: украинские войска ликвидировали еще 500 российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 500 оккупантов и немало вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 88 880 своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Общие боевые потери противника на 30 ноября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 88880 (+500) человек ликвидировано,
  • танков - 2914 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 5872 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 1902 (+1) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средств ПВО - 210 (+й) ед,
  • самолетов - 280 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+7),
  • крылатых ракет - 531 (+0),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4429 (+6) ед,
  • специальной техники – 163 (+0).

Напомним, ранее сообщалось, что в поселке Мирное Мелитопольского района ВСУ нанесли удар по позициям россиян. Информация о вражеских потерях уточняется.

Кроме того, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по вражеским войскам и технике.

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