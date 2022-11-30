Минус 500 оккупантов, ПВО и танки: Генштаб назвал новые потери России

Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 500 оккупантов и немало вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 88 880 своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.