Зеленский считает, что Путин не будет использовать ядерное оружие в Украине

Президент РФ Владимир Путин не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, которое приводит The New York Times.

Глава государства пояснил, что риск применения Путиным ядерного оружия не является его величайшим страхом и что это не должно быть величайшим страхом западных стран.

"Я не думаю, что он будет использовать ядерное оружие. Это мое мнение", - заявил Зеленский.

В то же время представители западных демократий должны быть больше озабочены экспансионистскими военными амбициями Путина. По его словам, если его военным РФ удастся завоевать часть Украины, следующими могут быть другие соседние страны.