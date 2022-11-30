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Зеленский считает, что Путин не будет использовать ядерное оружие в Украине

Новина українською →
Среда 30 ноября 2022 21:16
Зеленский считает, что Путин не будет использовать ядерное оружие в Украине Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент РФ Владимир Путин не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, которое приводит The New York Times.

Глава государства пояснил, что риск применения Путиным ядерного оружия не является его величайшим страхом и что это не должно быть величайшим страхом западных стран.

"Я не думаю, что он будет использовать ядерное оружие. Это мое мнение", - заявил Зеленский.

В то же время представители западных демократий должны быть больше озабочены экспансионистскими военными амбициями Путина. По его словам, если его военным РФ удастся завоевать часть Украины, следующими могут быть другие соседние страны.

Напомним, что российские официальные лица еще весной обсуждали потенциальное использование ядерного оружия президентом Владимиром Путиным в войне против Украины.

Недавно РБК-Украина сообщало со ссылкой на заявление бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса:если Россия решится применить ядерное оружие против Украины, то в дело вступят США.

Добавим, что страны Запада заявляют, что используют все средства, в частности дипломатические, чтобы предотвратить ядерную эскалацию со стороны России.

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