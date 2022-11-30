Россияне принудительно вывезли почти 40 гражданских из Кинбурнской косы, - Ким
Российские военные принудительно вывезли 37 гражданских с территории Кинбурнской косы (Николаевская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Два дня назад оккупанты принудительно вывезли людей из населенных пунктов, которые расположены на территории Кинбурнской косы", - говорится в заявлении.
Ким объясняет, что речь идет о 37 людях, вывезенных против их воли.
"У нас сейчас идет операция в режиме информационной тишины. Это вопрос не ежедневный, это вопрос длительного времени, потому что есть особенности", - добавил глава области.
Напомним, что на Кинбурнской косе в Николаевской области продолжаются боевые действия, ситуацию усложняют погодные условия.
Аналитики ISW сообщали, что украинские военные могут закрепиться на Кинбурнской косе и продлить контрнаступление в Херсонской области.
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