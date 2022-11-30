Россияне принудительно вывезли почти 40 гражданских из Кинбурнской косы, - Ким

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Два дня назад оккупанты принудительно вывезли людей из населенных пунктов, которые расположены на территории Кинбурнской косы", - говорится в заявлении.

Ким объясняет, что речь идет о 37 людях, вывезенных против их воли.

"У нас сейчас идет операция в режиме информационной тишины. Это вопрос не ежедневный, это вопрос длительного времени, потому что есть особенности", - добавил глава области.