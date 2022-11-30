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Сдавал координаты воинских частей в Киеве. Агента России приговорили к 15 годам

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Украина, Среда 30 ноября 2022 19:27
Сдавал координаты воинских частей в Киеве. Агента России приговорили к 15 годам Фото: Агента России приговорили к 15 годам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Киева по заказу РФ сдавал места дислокации воинских частей и заводов. Агент России удалось задержать и осудить на 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

Мужчина получил задачу от представителей РФ собирать и передавать им информацию о дислокации стратегически важных объектов, в том числе воинских частей, военных заводов, критической инфраструктуры и т.п. на территории Украины.

Почти сразу после вторжения РФ он начал передавать информацию о госпитале МВД Украины, Штабе Сухопутных войск ВС Украины и воинской части.

"Далее, 2 марта 2022 года переслал координаты воинской части Национальной гвардии Украины. 4 марта передал информацию о расположении Института ядерных исследований НАН Украины", - говорится в приговоре.

Уже 20 марта мужчину удалось задержать. В ходе судебного разбирательства он признал свою вину и подтвердил, что передавал представителям России информацию о воинской части в Гостомеле. Суд признал его виновным в государственной измене и назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, что российский военный во время оккупации части Черниговской области угрожал убить мужчину и его малолетнего сына. За это оккупанта приговорили к 11 годам лишения свободы.

Жительница Луганской области корректировала обстрелы оккупантов в Попаснянском районе. Ее разоблачили, задержали и приговорили к 12 годам лишения свободы.

Житель Одессы помогал спецслужбам России и передавал им информацию о размещении украинских военных в городе. Также он вывесил в городе российский флаг. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

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