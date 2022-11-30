Морозы до -11 и гололедица. Синоптики дали прогноз на первый день зимы
В четверг, 1 декабря, в Украине осадков не ожидается. Кое-где местами возможны порывы ветра и гололедица на дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В первый день зимы облачно с прояснениями, однако без осадков. В западных и северных областях на дорогах местами возможна гололедица.
В большинстве районов северной части температура ночью 6-11° мороза, в Киевской, Винницкой и Житомирской областях местами 14-16°, днем 0-5° мороза. На остальной территории ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Крыму ожидается 7-12 тепла.
Ветер восточный, 5-10 м/с, на востоке Украины местами возможны порывы 15-20 м/с.
Напомним, в начале ноября у украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый снежный рекорд. Уровень сугробов достигал более трех метров.
Также отметим, что безморозный период в Киеве длился 225 дней - с 6 апреля до 17 ноября.
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