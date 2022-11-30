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Кубраков получит новую должность в Кабмине: какое решение примет Рада

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Киев, Среда 30 ноября 2022 14:58
Кубраков получит новую должность в Кабмине: какое решение примет Рада Фото: министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Нынешний министр инфраструктуры Александр Кубраков может получить новую должность в Кабмине. Верховная рада завтра собирается рассмотреть этот вопрос.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в парламенте.

По данным издания, Кубракова завтра могут перевести на пост вице-премьер-министра. Ему в подчинение перейдет, помимо Мининфраструктуры, еще и Министерство развития громад и территорий, которое ранее возглавлял Алексей Чернышов.

По словам собеседников, нардепы от "Слуга народа" сегодня планирует обсудить этот кадровый вопрос на заседании фракции.

Напомним, что ранее Кабмин назначил бывшего министра развития общин и территорий Алексея Чернышева главой "Нафтогаза".

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