ГУР атаковало три военных объекта на территории России, - источники

На территории России в ночь на 12 мая были атакованы три важных объекта. За этой операцией стояло Главное управление разведки Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как отмечают источники, этой ночью был атакован Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

Кроме того, была атакована нефтебаза "Калуганефтепродукт" в населенном пункте Людиново, а также Новолипецкий металлургический комбинат.

По словам источников, военные цели поражены. Эти все атаки - операция ГУР.

Следует добавить, что указанные российские объекты ранее уже были атакованы украинскими спецслужбами. К примеру, Новолипецкий металлургический комбинат по меньшей мере дважды был под прицелом украинских беспилотников.

Один из крупнейших подобных заводов России, работающий на оккупационные войска, был атакован в феврале и апреле 2024 года. По данным СМИ, там производилось сырье для российских компаний, занимающихся ядерным оружием и баллистическими ракетами.

Взрывы в России 12 мая

Жители Волгоградской области этой ночью жаловались на взрывы, прогремевшие в Красноармейском районе. Как известно, взрывы были на местном НПЗ, после чего там возник пожар.

В сети отмечалось, что нефтеперерабатывающий завод атаковали дроны.