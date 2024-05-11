ua en ru
Сб, 11 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Полиция попала под обстрел во время эвакуации раненых в прифронтовой Красногоровке

Красногоровка, Суббота 11 мая 2024 13:45
UA EN RU
Полиция попала под обстрел во время эвакуации раненых в прифронтовой Красногоровке Фото: полиция попала под обстрел в Красногоровке (Виталия Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Полицейские попали под обстрел в прифронтовой Красногоровке Донецкой области. Это произошло во время эвакуации раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Отмечается, что "Белые ангелы" попали под прицельный удар россиян в Красногоровке. Вражеские снаряды попали в 100 метрах от автомобиля, где в этот момент правоохранители помогали сесть местным жителям.

Полицейским удалось быстро вывезти раненых из-под огня врага.

"Экипаж полиции "Белый Ангел", рискуя жизнью, продолжает вывозить мирных жителей из горящей Красногоровки. С каждым днем все больше людей просят спасения", - говорится в сообщении.

Бои за Красногоровку

Стоит отметить, что россияне уже около двух месяцев штурмуют город Красногоровка, который находится на пути к Курахово. Город контролируют украинские войска.

Полиция попала под обстрел во время эвакуации раненых в прифронтовой Красногоровке

скриншот deepstatemap.live

Как известно, оккупантам удалось зайти в южную часть Красногоровки, бои идут на территории местного завода. По словам представителей ВСУ, россияне заблокированы и отрезаны от поставок БК.

Военный эксперт в комментарии РБК-Украина объяснил, при каких условиях ВСУ могут потерять Красногоровку. Подробнее об этом - в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуация Донецкая область Война в Украине Война России против Украины Полицейские
NEWS
Россия планировала теракты в Киеве на 9 мая. СБУ предотвратила провокации
Россия планировала теракты в Киеве на 9 мая. СБУ предотвратила провокации
DAILY
"Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина "Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы