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Саммит мира по Украине может быть большим шагом, - Шольц

Потсдам, Воскресенье 12 мая 2024 15:55
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Саммит мира по Украине может быть большим шагом, - Шольц Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Саммит мира, который в июне проведут Украина и Швейцария, может стать "большим шагом" к миру.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Даже если там сейчас не будет обсуждаться основной вопрос мира (между Украиной и Россией - ред.), а вопросы, которые также являются его частью, это было бы большим шагом", - подчеркнул Шольц.

По его словам, благодаря такому мероприятию можно будет сделать "дальнейшие шаги".

Саммит мира по Украине

Напомним, саммит мира состоится в Швейцарии 15-16 июня. Украина и Швейцария пригласили на мероприятие более 150 стран, а также международных организаций.

Президент Украины Владимир Зеленский уже озвучил темы, которые планируют обсудить на саммите. Одна из них - обмен пленными между Украиной и Россией в формате "всех на всех".

Более детально о планах Киева на саммите можете узнать в материале РБК-Украина.

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Российская Федерация Война в Украине Олаф Шольц
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