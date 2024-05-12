Рекрутинг в ВСУ: в Минобороны рассказали, на какие профессии есть спрос
В Украине открыли около двух десятков центров рекрутинга в ряды ВСУ. Спросом пользуются профессии, более приближенные к гражданской жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова в интервью.
По словам министра, рекрутинговые центры в Украине были созданы, чтобы мобилизация проходила в более гражданских условиях.
Умеров отметил, что в Украине уже открыли около 20 центров рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины, а в областях будут появляться новые центры. Глава Минобороны добавил, что наибольшим спросом пользуются вакансии, более близкие к гражданской жизни.
"Мы эти все должности отдали компаниям, которые занимаются человеческим капиталом, чтобы они вместе с нами руководили этим процессом более профессионально. На сегодняшний день водители, механики, люди, которые хотят использовать дроны, более гражданские должности - они большим спросом пользуются", - сказал Умеров. .
Мобилизация в Украине
В Украине с начала полномасштабного вторжения была объявлена мобилизация, ее продлили, по меньшей мере, до 11 августа 2024 года.
Также в Украине был принят новый закон о мобилизации. Он полностью вступит в силу 18 мая. Кроме того, в Украине начали рекрутинг в армию. Главное отличие от мобилизации состоит в том, что люди могут самостоятельно выбрать военную профессию или подразделение, где они хотят служить.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Сухопутные войска создали рекрутинговый центр. Его первоочередной задачей будет отбор и комплектование подразделений беспилотных систем.
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