Рекрутинг в ВСУ: в Минобороны рассказали, на какие профессии есть спрос

В Украине открыли около двух десятков центров рекрутинга в ряды ВСУ. Спросом пользуются профессии, более приближенные к гражданской жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова в интервью.

По словам министра, рекрутинговые центры в Украине были созданы, чтобы мобилизация проходила в более гражданских условиях.

Умеров отметил, что в Украине уже открыли около 20 центров рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины, а в областях будут появляться новые центры. Глава Минобороны добавил, что наибольшим спросом пользуются вакансии, более близкие к гражданской жизни.

"Мы эти все должности отдали компаниям, которые занимаются человеческим капиталом, чтобы они вместе с нами руководили этим процессом более профессионально. На сегодняшний день водители, механики, люди, которые хотят использовать дроны, более гражданские должности - они большим спросом пользуются", - сказал Умеров. .