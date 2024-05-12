ua en ru
Вс, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Рекрутинг в ВСУ: в Минобороны рассказали, на какие профессии есть спрос

Киев, Воскресенье 12 мая 2024 17:22
UA EN RU
Рекрутинг в ВСУ: в Минобороны рассказали, на какие профессии есть спрос Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине открыли около двух десятков центров рекрутинга в ряды ВСУ. Спросом пользуются профессии, более приближенные к гражданской жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова в интервью.

По словам министра, рекрутинговые центры в Украине были созданы, чтобы мобилизация проходила в более гражданских условиях.

Умеров отметил, что в Украине уже открыли около 20 центров рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины, а в областях будут появляться новые центры. Глава Минобороны добавил, что наибольшим спросом пользуются вакансии, более близкие к гражданской жизни.

"Мы эти все должности отдали компаниям, которые занимаются человеческим капиталом, чтобы они вместе с нами руководили этим процессом более профессионально. На сегодняшний день водители, механики, люди, которые хотят использовать дроны, более гражданские должности - они большим спросом пользуются", - сказал Умеров. .

Мобилизация в Украине

В Украине с начала полномасштабного вторжения была объявлена мобилизация, ее продлили, по меньшей мере, до 11 августа 2024 года.

Также в Украине был принят новый закон о мобилизации. Он полностью вступит в силу 18 мая. Кроме того, в Украине начали рекрутинг в армию. Главное отличие от мобилизации состоит в том, что люди могут самостоятельно выбрать военную профессию или подразделение, где они хотят служить.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Сухопутные войска создали рекрутинговый центр. Его первоочередной задачей будет отбор и комплектование подразделений беспилотных систем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рустем Умеров Война в Украине Мобилизация в Украине
NEWS
Мобилизация в Украине: кто имеет право на "бронь"
Мобилизация в Украине: кто имеет право на "бронь"
DAILY
"Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина "Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы