Почти 1300 оккупантов и 30 артсистем: Генштаб обновил потери России
За прошедшие сутки, 11 мая, украинские военные ликвидировали еще 1260 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 482 290 единиц личного состава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 482 290 (+1260) человек ликвидировано;
- танков - 7454 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин - 14375 (+22) ед.;
- артиллерийских систем - 12472 (+30) ед.;
- РСЗО - 1066 (+2) ед.;
- средства ПВО - 797 (+1) ед.;
- самолетов - 350 (+1) ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9910 (+42) ед.;
- крылатые ракеты - 2194 (+1) ед.;
- корабли/катера - 26 (+0) ед.;
- подводные лодки - 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 16819 (+64) ед;
- специальная техника - 2042 (+2) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 12:05 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
10 мая российские террористы усилили наступление в приграничных районах Харьковской области. Во время атаки враг пытался прорвать оборону наших бойцов. По словам президента Владимира Зеленского, оборонительные операции продолжаются в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка.
Тем временем аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали с какой целью враг пытается захватить Волчанск.
Подробнее о ситуации и о том, что сейчас является "серой зоной" в Харьковской области - можно узнать в материале.
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