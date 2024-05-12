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Почти 1300 оккупантов и 30 артсистем: Генштаб обновил потери России

Воскресенье 12 мая 2024 07:56
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Почти 1300 оккупантов и 30 артсистем: Генштаб обновил потери России Фото: Генштаб обновил потери России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 11 мая, украинские военные ликвидировали еще 1260 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 482 290 единиц личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 482 290 (+1260) человек ликвидировано;
  • танков - 7454 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин - 14375 (+22) ед.;
  • артиллерийских систем - 12472 (+30) ед.;
  • РСЗО - 1066 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 797 (+1) ед.;
  • самолетов - 350 (+1) ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9910 (+42) ед.;
  • крылатые ракеты - 2194 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 26 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16819 (+64) ед;
  • специальная техника - 2042 (+2) ед.

Почти 1300 оккупантов и 30 артсистем: Генштаб обновил потери России

Фото: потери врага по состоянию на 12:05 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

10 мая российские террористы усилили наступление в приграничных районах Харьковской области. Во время атаки враг пытался прорвать оборону наших бойцов. По словам президента Владимира Зеленского, оборонительные операции продолжаются в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка.

Тем временем аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали с какой целью враг пытается захватить Волчанск.

Подробнее о ситуации и о том, что сейчас является "серой зоной" в Харьковской области - можно узнать в материале.

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