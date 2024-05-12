В Белгороде обрушился подъезд многоэтажки (фото, видео)

В российском Белгороде 12 мая раздались взрывы. В сети сообщают, что обрушился подъезд многоэтажки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как отмечают в сети, в Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома с десятого до первого этажа. Под завалами могут быть люди, причина разрушения неизвестна. Российские СМИ пишут о якобы пяти погибших, однако информация не подтверждена. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвиняет Украину в обстреле и утверждает, что в дом попал снаряд. В сети пишут, что на здание упала российская управляемая авиабомба.