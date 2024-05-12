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Кулеба и Зеленская впервые посетили Сербию

Белград, Воскресенье 12 мая 2024 21:03
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Кулеба и Зеленская впервые посетили Сербию Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и первая леди Украины Елена Зеленская впервые посетили Сербию с официальным визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, это первый визит высокопоставленных украинских чиновников в Сербию с начала полномасштабного вторжения.

Зеленская вместе с Кулебой уже осмотрели Белград и средневековую крепость Калемегдан в сопровождении первой леди Сербии Тамары Вучич.

Также Зеленская присутствовала на подписании соглашения о сотрудничестве между университетами Белграда и Киева.

Reuters подчеркивает, что визит - это сигнал о том, что Сербия отходит от своего традиционного союзника России.

Позиция Сербии по войне в Украине

Отметим, что Сербия имеет неоднозначную позицию насчет войны России против Украины. В частности, страна отказывается передавать украинским защитникам военную помощь.

Но, в то же время, президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял о том, что его страна не признает "включение" оккупированных территорий Украины в состав России.

К слову, в прошлом году стало известно, что Россия вербует для войны против Украины сербов. После этого Вучич призвал Москву перестать пополнять ряды своей армией гражданами Сербии.

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Сербия Дмитрий Кулеба Елена Зеленская
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