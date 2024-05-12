ua en ru
Вс, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Военные показали момент уничтожения танка с оккупантами под Авдеевкой (видео)

Украина, Воскресенье 12 мая 2024 17:08
UA EN RU
Военные показали момент уничтожения танка с оккупантами под Авдеевкой (видео) Фото: Военные уничтожили танк с оккупантами под Авдеевкой (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные сожгли вражеский танк в районе Красногоровки, расположенной под Авдеевкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 47-й отдельной механизированной бригады.

"Воины 47 отдельной механизированной бригады сожгли вражеский танк в районе Красногоровки под Авдеевкой", - сообщили военные.

По данным бригады, аэроразведчики БУАР обнаружили бронетехнику в тылу противника с полным боекомплектом. Танк двигался на огневую позицию, однако добраться до конечного пункта назначения ему помешали операторы FPV Strike Drones Company.

"Меткий удар и танк вместе с экипажем взлетели в воздух", - добавили в 47 отдельной механизированной бригаде.

Потери России

Напомним, за минувшие сутки на фронте в Украине произошло более ста боевых столкновений. Более подробно об общей ситуации на фронте можно узнать в возведении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В то же время мы писали, что за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали более тысячи российских террористов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авдеевка Война России против Украины
NEWS
Мобилизация в Украине: кто имеет право на "бронь"
Мобилизация в Украине: кто имеет право на "бронь"
DAILY
"Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина "Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы