Военные показали момент уничтожения танка с оккупантами под Авдеевкой (видео)

Фото: Военные уничтожили танк с оккупантами под Авдеевкой (Getty Images)

Украинские военные сожгли вражеский танк в районе Красногоровки, расположенной под Авдеевкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 47-й отдельной механизированной бригады.

"Воины 47 отдельной механизированной бригады сожгли вражеский танк в районе Красногоровки под Авдеевкой", - сообщили военные. По данным бригады, аэроразведчики БУАР обнаружили бронетехнику в тылу противника с полным боекомплектом. Танк двигался на огневую позицию, однако добраться до конечного пункта назначения ему помешали операторы FPV Strike Drones Company. "Меткий удар и танк вместе с экипажем взлетели в воздух", - добавили в 47 отдельной механизированной бригаде.