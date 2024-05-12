Военные показали момент уничтожения танка с оккупантами под Авдеевкой (видео)
Украинские военные сожгли вражеский танк в районе Красногоровки, расположенной под Авдеевкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 47-й отдельной механизированной бригады.
"Воины 47 отдельной механизированной бригады сожгли вражеский танк в районе Красногоровки под Авдеевкой", - сообщили военные.
По данным бригады, аэроразведчики БУАР обнаружили бронетехнику в тылу противника с полным боекомплектом. Танк двигался на огневую позицию, однако добраться до конечного пункта назначения ему помешали операторы FPV Strike Drones Company.
"Меткий удар и танк вместе с экипажем взлетели в воздух", - добавили в 47 отдельной механизированной бригаде.
Потери России
Напомним, за минувшие сутки на фронте в Украине произошло более ста боевых столкновений. Более подробно об общей ситуации на фронте можно узнать в возведении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В то же время мы писали, что за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали более тысячи российских террористов.
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