РФ привлекает срочников, чтобы создать впечатление массовости на поле боя, - "АТЕШ"
Российская Федерация начала массово вовлекать срочников из Белгородской области, чтобы создать впечатление массовости на поле боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЭШ".
По данным "АТЕШ", срочники были замечены во время захвата населенного пункта Борисовка, где они оказывали поддержку подразделениям 9 мотострелкового полка.
Кроме участия в наступательных операциях, срочников россияне также часто используют для ремонта военной техники и оборудования оборонительных позиций.
Такое использование срочников объясняется их опасениями перед прямым участием в боях, что приводит к их применению в более безопасных и технических ролях на передовой.
Напомним, ранее "АТЕШ" сообщали, что российские военнослужащие отказываются атаковать Харьков.
Мы также сообщали, что вчера, 10 мая, российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области.
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