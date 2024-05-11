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РФ привлекает срочников, чтобы создать впечатление массовости на поле боя, - "АТЕШ"

Украина, Суббота 11 мая 2024 20:26
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РФ привлекает срочников, чтобы создать впечатление массовости на поле боя, - "АТЕШ" Фото: РФ массово приобщает срочников из Белгородской области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация начала массово вовлекать срочников из Белгородской области, чтобы создать впечатление массовости на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЭШ".

По данным "АТЕШ", срочники были замечены во время захвата населенного пункта Борисовка, где они оказывали поддержку подразделениям 9 мотострелкового полка.

Кроме участия в наступательных операциях, срочников россияне также часто используют для ремонта военной техники и оборудования оборонительных позиций.

Такое использование срочников объясняется их опасениями перед прямым участием в боях, что приводит к их применению в более безопасных и технических ролях на передовой.

Напомним, ранее "АТЕШ" сообщали, что российские военнослужащие отказываются атаковать Харьков.

Мы также сообщали, что вчера, 10 мая, российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области.

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