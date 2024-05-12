Сырский рассказал о ситуации на Харьковском направлении

В Харьковской области продолжаются бои. Они проходят в районах, расположенных вдоль границы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По его словам, на этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась.

"В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ", - рассказал генерал.

Сырский отметил, что обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение.

Ситуация в Харьковской области

По данным карт DeepState на 12 мая в Харьковской области россияне оккупировали Стрелечу, Пыльную, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку.

Как уточнили в Генштабе ВСУ на 12 мая, на Харьковском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак в районах населенных пунктов Стрелеча, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пыльная, Волчанск, Бугроватка Харьковской области.

При этом оккупанты продолжают обстреливать Вовчанск и приграничные населенные пункты. По последним данным с 10 мая из Харьковской области эвакуировались 4000 людей, а в Волчанске, несмотря на обстрелы, остаются 300-400 людей.