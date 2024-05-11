ГУР опубликовало список пилотов РФ, которые обстреливают Украину "Кинжалами"

Разведчики узнали имена российских пилотов, которые обстреливают территорию Украины "Кинжалами". В списке 29 летчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

"Оперативщики и аналитики Главного управления разведки Министерства обороны Украины идентифицировали 29 человек командного, летного и технического состава 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, ГУР идентифицировало семь офицеров из числа технического персонала полка.

Что известно об этой воинской части оккупантов?

Как удалось выяснить разведчикам, 44 оап ОСП (в/ч 83122) было сформировано 1 декабря 2021 года. Место постоянной дислокации - аэродром "Саваслейка" Нижнегородской области РФ. Полк имеет двухэскадрильную структуру, штатно до 24 самолетов - истребителей-перехватчиков дальнего действия МиГ-31К.

Установлены также и бортовые номера самолетов МиГ-31К из состава полка: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF -20867, RF-20883.

Что известно о ракете "Кинжал"

В ГУР напомнили, что авиационно-ракетный комплекс Х-47М2 "Кинжал" имеет боевую часть 500 кг, также возможно ядерное вооружение. Основное назначение - нанесение максимально быстрых ударов на дистанции до 2000 км. Гиперзвуковая скорость полета ракеты на конечном участке достигается за счет разгона самолета-носителя до сверхзвуковых параметров (т.е. МиГ-31К выполняет роль первой степени).

С более подробным списком идентифицированных российских пилотов можно ознакомиться по ссылке.