Многоэтажку в Белгороде могли подорвать изнутри, - OSINT-аналитики
Многоэтажку в Белгороде могли подорвать изнутри. Это означает, что обвинения россиян в причастности Украины - фейковые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитика и военного обозревателя Tendar в Twitter.
"В Белгороде взорвали жилой дом. В течение этой войны я видел много пораженных жилых домов, и я почти уверен, что это совсем другое. Схема взрыва указывает на взрыв изнутри здания", - отметил исследователь.
Как пояснил аналитик, на опубликованных в сети кадрах не заметно ни одной падающей ракеты, а лишь дым и разлетающиеся обломки.
"Это имеет все признаки случившегося в 1999 году в Москве, когда ФСБ России подорвала многоэтажные дома, чтобы "оправдать" войну в Чечне", - добавил аналитик.
В отеле была blown up in Belgorod.
Над кінцем цієї війни я маю велику кількість резидентивных зданий, которые становятся им, и им ныне certain, що цей один є досконально. У explosion pattern indicates explosion from inside the building. I don't see any… pic.twitter.com/YEEX2lRiUq — (((Tendar ) ))
Что произошло в Белгороде
В российском Белгороде сегодня, 12 мая, обрушился подъезд многоэтажки. Когда на месте работали работники МЧС, упала также крыша здания. Дом был разрушен с десятого до первого этажа.
Под завалами могут находиться люди. Россияне уже сообщают о пострадавших. При этом Москва назвала инцидент в Белгороде "терактом" и обвинила Украину. В Минобороны РФ утверждают, что якобы здание было повреждено обломком одной из сбитых ракет "Точка-У".
В Украине считают, что в Белгороде мог произойти взрыв, но также не исключается провокация.
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