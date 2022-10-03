ВСУ отразили пять вражеских атак, а от ударов россиян пострадали 20 населенных пунктов, - Генштаб
Украинские военные отразили вражеские атаки в районе пяти населенных пунктов на востоке. При этом от ударов российских оккупантов пострадало более 20 населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
В течение 3 октября россияне нанесли 2 ракетных и 7 авиационных ударов, совершили более 35 обстрелов с РСЗО.
От ударов противника пострадало более 20 населенных пунктов. Среди них - Днепр, Запорожье, Бахмут, Спорное, Марьинка, Соледар, Белогоровка, Благодативка и Железнодорожное.
На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.
На других направлениях оккупанты осуществляли обстрелы из танков и артиллерийских систем разных типов:
- на Северском направлении - в районе населенного пункта Большая Писаревка Сумской области;
- на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Белогоровка, Дружелюбовка, Двухлетняя, Раздолевка и Ямполь;
- на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Веселое;
- на Авдеевском направлении - Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Водяное.
На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Угледар, Никольское, Времевка, Гуляйполе, Гуляйпольское и Железнодорожное.
На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
Генштаб также подтвердил огневое поражение захватчиков за предыдущие дни. Так, в районе Кирилловки Донецкой области было уничтожено до 20 единиц военной техники, значительные повреждения получили до 8 боевых вертолетов противника.
Подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Майорск, Нью-Йорк, Зайцево, Невельское и Победа.
Авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение двух опорных пунктов, 14 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также три зенитных ракетных комплекса россиян. Кроме того, наши подразделения ПВО сбили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 оккупантов.
Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, семнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и материально-техническими средствами, два объекта противовоздушной обороны, а также десять других важных объектов захватчиков.
Напомним, сегодня стало известно об освобождении поселка Боровая в Изюмском районе.
Вчера украинские защитники освободили село Торское в Донецкой области, что в 22 км от Кременной в Луганской области.
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