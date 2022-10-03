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Оккупанты атаковали Сумскую область из артиллерии и повредили предприятие (фото)

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Украина, Понедельник 03 октября 2022 22:14
Оккупанты атаковали Сумскую область из артиллерии и повредили предприятие (фото) Фото: Оккупанты атаковали Сумскую область по артиллерии и повредили предприятие (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 3 октября, россияне атаковали Сумскую область. В результате обстрелов россиян было повреждено предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"За день россияне дважды обстреливали пограничье в Ахтырском районе. Всего 11 приходов из артиллерии", - заявил Живицкий.

По его словам, оккупанты обстреляли Великописаревскую общину, где было повреждено аграрное предприятие.

"Обошлось без жертв", - добавил глава области.

Напомним, что оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли жилые дома в Сумской области.

Также российская армия атаковала Сумскую область из САУ.

Вчера российские войска обстреляли поселок Кияница в Юнаковской общине Сумской области из САУ. В результате удара пострадали дома и автомобили.

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