Оккупанты атаковали Сумскую область из артиллерии и повредили предприятие (фото)

Фото: Оккупанты атаковали Сумскую область по артиллерии и повредили предприятие (t.me/Zhyvytskyy)

В понедельник, 3 октября, россияне атаковали Сумскую область. В результате обстрелов россиян было повреждено предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.