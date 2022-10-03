ВСУ подняли флаг Украины в селе Михайловка в Херсонской области (фото)

Фото: ВСУ подняли флаг Украины в селе Михайловка в Херсонской области (flickr.com)

Украинские войска подняои флаг Украины в селе Михайловка в Херсонской области. Однако официальных сообщений об освобождении населенного пункта пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы.

В случае, если освобождение населенного пункта будет подтверждено на официальном уровне, украинские войска продвинутся в сторону Новоалександровки. Стоит отметить, что на карте Deepstatemap, это село отмечено как "оккупированное" россиянами.