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ВСУ подняли флаг Украины в селе Михайловка в Херсонской области (фото)

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Херсон, Понедельник 03 октября 2022 11:54
ВСУ подняли флаг Украины в селе Михайловка в Херсонской области (фото) Фото: ВСУ подняли флаг Украины в селе Михайловка в Херсонской области (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска подняои флаг Украины в селе Михайловка в Херсонской области. Однако официальных сообщений об освобождении населенного пункта пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы.

В случае, если освобождение населенного пункта будет подтверждено на официальном уровне, украинские войска продвинутся в сторону Новоалександровки.

Стоит отметить, что на карте Deepstatemap, это село отмечено как "оккупированное" россиянами.

ВСУ подняли флаг Украины в селе Михайловка в Херсонской области (фото)

Напомним, вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение населенные пунктов Архангельское и Миролюбовка в Херсонской области.

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