Россияне обстреляли ракетами Запорожье: есть пострадавшие
Российские оккупанты в ночь на 3 октября нанесли удар по Запорожью. В результате атаки захватчиков пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
"Враг осуществил ракетный обстрел областного центра", - отметил чиновник.
Старух призвал граждан соблюдать правила безопасности. В городе объявлена воздушная тревога, есть риск повторных ударов.
В результате обстрела пострадали люди
В свою очередь спикер Запорожского горсовета Анатолий Куртев рассказал, что в результате удара оккупантов повреждена инфраструктура.
"К сожалению, есть пострадавшие. Работают все соответствующие службы", - добавил он.
Напомним, 2 октября российские войска ударили по Запорожью четырьмя ракетами С-300. В результате обстрела была разрушена промышленная инфраструктура.
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