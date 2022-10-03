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Россияне обстреляли ракетами Запорожье: есть пострадавшие

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Запорожье, Понедельник 03 октября 2022 05:13
Россияне обстреляли ракетами Запорожье: есть пострадавшие Фото: Россияне обстреляли ракетами Запорожье (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 3 октября нанесли удар по Запорожью. В результате атаки захватчиков пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Враг осуществил ракетный обстрел областного центра", - отметил чиновник.

Старух призвал граждан соблюдать правила безопасности. В городе объявлена воздушная тревога, есть риск повторных ударов.

В результате обстрела пострадали люди

В свою очередь спикер Запорожского горсовета Анатолий Куртев рассказал, что в результате удара оккупантов повреждена инфраструктура.

"К сожалению, есть пострадавшие. Работают все соответствующие службы", - добавил он.

Напомним, 2 октября российские войска ударили по Запорожью четырьмя ракетами С-300. В результате обстрела была разрушена промышленная инфраструктура.

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