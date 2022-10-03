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Завтра в Украине ожидается дождь: где ждать непогоду

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Украина, Понедельник 03 октября 2022 17:04
Завтра в Украине ожидается дождь: где ждать непогоду Фото: синоптики дали прогноз погоды на 4 октября (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 4 октября, в Украине ожидаются дожди, местами с порывами ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Небольшие, в северной части умеренные дожди, только в большинстве южных областей без существенных осадков", - говорится в сообщении.

Ветер

  • юго-западный и западный, 7-12 м/с;
  • в западных областях местами - порывы 15-20 м/с.

Температура

  • ночью 4-9° тепла;
  • на побережье морей до 12°;
  • днем 8-13°;
  • на юге и востоке страны 14-19 °;
  • на высокогорье Карпат в течение суток 1-5 ° тепла.

Ранее РБК-Украина писало о том, какую погоду следует ожидать в Украине в октябре.

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