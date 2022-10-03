Завтра в Украине ожидается дождь: где ждать непогоду

Во вторник, 4 октября, в Украине ожидаются дожди, местами с порывами ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Небольшие, в северной части умеренные дожди, только в большинстве южных областей без существенных осадков", - говорится в сообщении. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с;

в западных областях местами - порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла;

на побережье морей до 12°;

днем 8-13°;

на юге и востоке страны 14-19 °;

на высокогорье Карпат в течение суток 1-5 ° тепла.