Завтра в Украине ожидается дождь: где ждать непогоду
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 4 октября (GettyImages)
Во вторник, 4 октября, в Украине ожидаются дожди, местами с порывами ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Небольшие, в северной части умеренные дожди, только в большинстве южных областей без существенных осадков", - говорится в сообщении.
Ветер
- юго-западный и западный, 7-12 м/с;
- в западных областях местами - порывы 15-20 м/с.
Температура
- ночью 4-9° тепла;
- на побережье морей до 12°;
- днем 8-13°;
- на юге и востоке страны 14-19 °;
- на высокогорье Карпат в течение суток 1-5 ° тепла.
Ранее РБК-Украина писало о том, какую погоду следует ожидать в Украине в октябре.
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