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У Путина впервые отреагировали на заявку Украины по членству в НАТО

Новина українською →
Москва, Понедельник 03 октября 2022 12:41
У Путина впервые отреагировали на заявку Украины по членству в НАТО Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

В Кремле впервые прокомментировали заявку Украины по членству в НАТО, заявив, что якобы именно ориентация на альянс стала причиной для войны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Спикер Кремля отметил, что Россия внимательно следит за реакцией стран НАТО. По его словам, намерение Украины присоединиться к альянсу якобы стало причиной вторжения.

"Все (члены НАТО - ред.) ссылаются на правило о консенсусе, поэтому мы очень внимательно наблюдаем за этим решением и помним, что именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции", - заявил Песков.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке.

Более подробно о реакции мира и планах Украины можно узнать в материале РБК-Украина.

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