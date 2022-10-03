У Путина впервые отреагировали на заявку Украины по членству в НАТО

В Кремле впервые прокомментировали заявку Украины по членству в НАТО, заявив, что якобы именно ориентация на альянс стала причиной для войны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Все (члены НАТО - ред.) ссылаются на правило о консенсусе, поэтому мы очень внимательно наблюдаем за этим решением и помним, что именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции", - заявил Песков.

Спикер Кремля отметил, что Россия внимательно следит за реакцией стран НАТО. По его словам, намерение Украины присоединиться к альянсу якобы стало причиной вторжения.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке.

Более подробно о реакции мира и планах Украины можно узнать в материале РБК-Украина.

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