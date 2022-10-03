Директора Запорожской АЭС освободили из российского плена, - глава МАГАТЭ
Директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов был освобожден после того, как его похитили российские оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Twitter.
"Я приветствую освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции Украины; я получил подтверждение, что Мурашов благополучно вернулся к своей семье", - рассказал Гросси.
Напомним, в субботу, 1 октября, стало известно, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем. Оккупанты остановили автомобиль, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.
После этого МАГАТЭ заявило о том, что оно получило информацию о "временном задержании" Мурашова.
При этом в агентстве отмечали, что похищение Мурашова прямо влияет на ядерную безопасность ЗАЭС.
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