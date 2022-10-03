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Минус самолет, вертолет и 320 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

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Киев, Понедельник 03 октября 2022 09:28
Минус самолет, вертолет и 320 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России Фото: ВСУ за сутки ликвидировали еще 320 оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 320 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 60 430 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошлые сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Общие боевые потери России на 3 октября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 60430 (+320) человек ликвидировано;
  • танков - 2380 (+3);
  • боевых бронированных машин - 4991 (+16);
  • артиллерийских систем - 1405 (+0);
  • РСЗО - 338 (+1);
  • средства ПВО - 176 (+0);
  • самолетов - 265 (+1);
  • вертолетов - 228 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 1026 (+11);
  • крылатые ракеты - 246 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3811 (+15);
  • специальной техники - 131 (+0).

    Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов по всем направлениям. В течение 2 октября наши воины отразили атаки врага в 8 населенных пунктах.

    Также сообщалось, что ВСУ держат инициативу на закрепленных территориях и в продвижении на юге.

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