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Нобелевская премия 2022: объявлен лауреат в области физиологии и медицины

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Понедельник 03 октября 2022 12:34
Нобелевская премия 2022: объявлен лауреат в области физиологии и медицины Фото: объявлен лауреат Нобелевской премии 2022 в области физиологии и медицины (twitter.com/NobelPrize)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 3 октября, состоялось вручение Нобелевской премии 2022 года по физиологии и медицине. Лауреатом стал шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию оглашения лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Нобелевская премия является одной из самых престижных международных премий. Ежегодно ее вручают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или значительный вклад в культуру или развитие общества.

В этом же году, Нобелевская премия 2022 по физиологии и медицине была вручена Сванте Паабо "за его открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека".

    Нобелевская премия по физиологии и медицине 2021:

    Награда была вручена совместно Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапоутиану "за открытие рецепторов температуры и осязания".

    Даты вручение Нобелевской премии 2022:

    • физика - 4 октября в 12:45;
    • химия - 5 октября в 12:45;
    • литература - 6 октября в 14:00;
    • премия мира - 7 октября в 12:00;
    • экономика - 10 октября в 12:45.

    Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский может стать лауреатом Нобелевской премии. В то же время, директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал уверен, что орган будет "осторожным" во время своего выбора в отношении президента.

    Также издание собрало все факты о том, что известно о Нобелевской премии 2022 и ее претендентах.

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    Нобелевская премия
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