Нобелевская премия 2022: объявлен лауреат в области физиологии и медицины
Сегодня, 3 октября, состоялось вручение Нобелевской премии 2022 года по физиологии и медицине. Лауреатом стал шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию оглашения лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине.
Нобелевская премия является одной из самых престижных международных премий. Ежегодно ее вручают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или значительный вклад в культуру или развитие общества.
В этом же году, Нобелевская премия 2022 по физиологии и медицине была вручена Сванте Паабо "за его открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека".
Нобелевская премия по физиологии и медицине 2021:
Награда была вручена совместно Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапоутиану "за открытие рецепторов температуры и осязания".
Даты вручение Нобелевской премии 2022:
- физика - 4 октября в 12:45;
- химия - 5 октября в 12:45;
- литература - 6 октября в 14:00;
- премия мира - 7 октября в 12:00;
- экономика - 10 октября в 12:45.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский может стать лауреатом Нобелевской премии. В то же время, директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал уверен, что орган будет "осторожным" во время своего выбора в отношении президента.
Также издание собрало все факты о том, что известно о Нобелевской премии 2022 и ее претендентах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.